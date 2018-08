Illegale Adoptionen aus Sri Lanka – Kanton St. Gallen hat versagt

Dass die Vorgehensweise der Vermittler tatsächlich fragwürdig war, zeigt Sarah Ineichens Fall. Sie wurde 1981 in Sri Lanka von Alice Honegger an ein Schweizer Paar vermittelt. Wie Ineichen kürzlich in Sri Lanka herausfand, wurde sie nicht von ihrer leiblichen Mutter zur Adoption freigegeben, sondern von einer sogenannten Schauspielmutter. Die Frau wurde von einer Person namens Lady Violet engagiert und erhielt 30 Dollar dafür, schön angezogen vor Gericht zu erscheinen.



Dort unterschrieb sie eine Verzichtserklärung und gab das Baby zur Adoption frei. Für Ineichen ist besonders hart, dass sie nicht weiss, ob ihre leibliche Mutter sie freiwillig aufgegeben hat. Hinzu kommt die Frage: «Wer bin ich?» Denn die Identität, die auf Ineichens Geburtsurkunde steht, ist gefälscht. Sie ist eine Kopie der Tochter der Schauspielmutter. Ramani, Sarah Ineichens zweiter Name, durch den sie sich immer mit ihrer leiblichen Mutter verbunden gefühlt hat, ist der Name dieser anderen Tochter. «Es ist, als sei dieser Teil meiner Identität wie in einem Science-Fiction-Film mit einem Schlag gelöscht worden», meint Ineichen.



Absichern statt stoppen



Die Entscheidungen der Behörden werden im St. Galler Bericht hart beurteilt: «Es ging der kantonalen Behörde trotz des aufgedeckten Kinderhandels in Sri Lanka und trotz des Wissens, dass Alice Honegger für die Vermittlung von Kindern an Schweizer Ehepaare in Colombo der Dreh- und Angelpunkt war, nicht darum, die Auslandsadoptionen zu stoppen, sondern lediglich darum, das Prozedere rechtlich abzusichern.» So wartete das KJPD eine Untersuchung von Interpol zu den Zuständen in Sri Lanka ab.



In der Zwischenzeit befragte das Departement die Adoptiveltern in der Schweiz. Deren Rückmeldungen zu Alice Honegger waren durchwegs positiv. Noch bevor die Interpol-Untersuchung abgeschlossen war, erteilte Regierungsrat Schlegel Honegger die Bewilligung erneut, unter der Bedingung, dass sie die Zusammenarbeit mit einer besonders fragwürdigen Anwältin in Sri Lanka einstelle. Der St. Galler Bericht spricht hier von einem Entgegenkommen, angesichts der Tatsache, dass sich Honegger nicht an den Bewilligungsstopp gehalten hatte. «Ihr Verstoss gegen den Erlass des Regierungsrates hatte aber keine Konsequenzen.» Im Interpol-Bericht hiess es dann, die Polizei in Sri Lanka habe keine Hinweise, dass Babys illegal ausser Landes geschafft werden. Honegger wurde also entlastet.



Doch die Bedenken des Kantons waren offenbar noch nicht ganz zerstreut. So wollte man die Bewilligung künftig nicht mehr auf Honegger persönlich ausstellen, sondern auf ihren neu gegründeten Verein und einen neuen Mitarbeiter. Dieser kündigte aber, bevor er seine Arbeit richtig aufgenommen hatte. Die Art und Weise, wie Honegger in Sri Lanka gearbeitet habe, habe er nicht gutheissen können, sagte er im Mai in der Rundschau des Schweizer Fernsehens.



In den folgenden Jahren betrieb Honegger ihre Adoptionsvermittlung weiter, doch nun eingebunden in verschiedene Stiftungs- und Vereinsstrukturen. Allerdings waren die Stiftungsräte mit Eltern besetzt, denen sie ein Kind vermittelt hatte, sowie ihrem eigenen Adoptivsohn. Honeggers Bewilligung wurde bis zu ihrem Tod 1997 immer wieder erneuert.