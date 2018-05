Chemie Uetikon: Ein Blick auf 200 Jahre Industriegeschichte

Die Chemische Fabrik in Uetikon gehört der Vergangenheit an: Nach 200 Jahren wird der Standort aufgelöst. Die CPH Che­mie + Papier Holding AG gilt als ältestes Chemieunternehmen in der Schweiz. 1818 gründeten die Gebrüder Schnorf die chemische Fabrik Uetikon. Mit der Feierlichkeit verabschiedet sich die Unternehmensgruppe von der Gemeinde: Sie hat in Uetikon ihre Produktion eingestellt und das Land an Kanton und Gemeinde verkauft, damit dort unter anderem eine neue Mittelschule entstehen kann.



Aus dem Bewusstsein der Uetiker wird der Traditionsbetrieb allerdings nicht verschwinden – zu lange hat er das Dorf geprägt, um vergessen zu gehen. Die Uetiker Chemiefabrik versorgte ab 1818 die Textilindustrie am Zürichsee mit wichtigen Chemikalien für deren Produktion, vor allem mit Schwefelsäure. Die Lage der Fabrik am See bot zudem gute Voraussetzungen für den Verkehr – lange Zeit wurden die Produkte auf dem Seeweg verschifft.